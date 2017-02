Liberado pelo departamento médico, atacante Nicolas deve retornar ao Caxias contra o Inter

Reforço interno 06/02/2017 | 20h35 Atualizada em

Nicolas deve ser relacionado para partida no Beira-Rio. Dúvida é se iniciará entre os titulares ou ficará no banco Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O dia seguinte à primeira vitória no Gauchão 2017 foi de descanso para os titulares do Caxias, que na tarde de domingo derrotaram o Grêmio por 2 a 1 no Estádio Centenário. Ontem, apenas jogadores que não atuaram os 90 minutos ou sequer foram relacionado para a partida tiveram atividade. A preparação da equipe para enfrentar o Inter, sábado, pela terceira rodada, inicia hoje. E com a expectativa de um retorno importante para o ataque: Nicolas, liberado pelo Departamento Médico, deve estar de volta para o confronto no Beira-Rio.

Titular do técnico Luiz Carlos Winck, Nicolas estava fora de combate desde 11 de janeiro, quando uma lesão em um jogo-treino contra o Criciúma o obrigou a passar por artroscopia no joelho esquerdo. Foi quase um mês de recuperação. Se for confirmado o retorno, a expectativa é de que Júlio Cesar, de atuação mais apagada contra o Grêmio, deixe a equipe. Outra hipótese é a saída de Reis, porém mais remota devido à boa atuação do meia-atacante no domingo.

_ O Nicolas já está totalmente liberado para qualquer atividade física, só precisa fazer um trabalho de reforço muscular essa semana. Será um trabalho gradativo, com muito cuidado na recuperação, mas a tendência é que ele fique à disposição. Vai caber ao Winck decidir se irá levá-lo ou não na viagem _ afirma Moacir Alves, preparador físico do Caxias.

Além de Nicolas, outro jogador em fase adiantada de recuperação é o zagueiro Geninho. A tendência, porém, é de que o defensor fique à disposição apenas para o jogo da quarta rodada, quando o Caxias recebe o São Paulo-RG no Centenário.