21/02/2017 | 15h15

O Juventude vai encarar o Luverdense no dia 12 ou 13 de maio, no Alfredo Jaconi, na estreia das equipes na Série B 2017. A tabela básica da competição foi divulgada nesta terça-feira pela CBF.

Na sequência, a equipe encara o Vila Nova-GO, fora de casa e recebe o Paraná, no Alfredo Jaconi. O clássico Juve-Nal do primeiro turno será realizado na quarta rodada, no Estádio Beira-Rio.