Juventude tem problemas com lesões no setor criativo do time

Preocupações 14/02/2017 | 20h38 Atualizada em

O Juventude enfrenta um momento complicado no início desta temporada. Além da pressão por apresentações melhores dentro de campo, perdeu dois meias por lesões parecidas. Após Wallacer, que teve um estiramento na coxa direita na primeira rodada, no último domingo foi a vez de Felipe Lima. O jogador também teve constatada uma lesão de grau dois na coxa direita e pode ficar 20 dias sem jogar.

Sem os dois, o técnico Paulo César Parente conta com apenas dois jogadores que poderiam fazer essa função, embora não sejam como Wallacer e Felipe Lima: Bruno Ribeiro e Allan Vencato. E se já não bastasse isso, ainda há outra dúvida. O zagueiro Anderson Marques tem uma contratura na coxa esquerda e será reavaliado até o final da semana. São alguns problemas antes de enfrentar o líder Novo Hamburgo, na segunda-feira à noite.

Por outro lado, boas notícias também surgem. O lateral-direito Vidal está voltando a trabalhar com bola. Titular quase absoluto da última temporada, ele conviveu com um problema no joelho direito e chegou a operar no mês de outubro. Ficou toda a pré-temporada na fisioterapia realizando trabalhos de recuperação e vê sua volta aos gramados cada dia mais próxima.

— Particularmente, é uma vitória. Depois dessas lesões que me atrapalharam, finalmente posso voltar a treinar com bola. Acredito que desde o ano passado não trabalhava. É uma felicidade imensa — afirma Vidal.

E nesse período longe dos gramados, o próprio lateral afirma ter vivido momentos de torcedor. E, como todo aficionado, também cobrava e incentivava seus companheiros.

— Ficar de fora tem que torcer. Ficava em casa agoniado e querendo jogar logo. Eu era torcedor, tentando incentivar. Esse período foi difícil. Acredito que esse seja o momento certo de voltar e fazer aquilo que estava fazendo no ano passado — crê o jovem jogador.