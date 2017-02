Juventude pode ter mudança de formação para enfrentar o líder

Fase de estudos 15/02/2017 | 16h58 Atualizada em

O técnico Paulo César Parente pode ter mais um problema para o jogo de segunda-feira. O zagueiro Anderson Marques com uma contratura muscular deve ficar fora da partida. Micael e Rafael Alves surgem como possibilidade para esta vaga na defesa.

O outro problema do treinador está no meio de campo. Sem Felipe Lima, lesionado, e contando com apenas com dois meias em condições de atuar (Bruno Ribeiro e Allan Vencato), o treinador estuda uma mudança de sistema. Saindo do 4-2-3-1 para o 4-3-2-1. No meio de campo, Fahel pode jogar ao lado de Wanderson e Lucas, formando uma linha com três volantes. Assim, Bruno Ribeiro e Murilo Costa atuariam um pouco mais próximos do centroavante Tadeu.

Caso opte pela manutenção de estrutura da equipe, Dieguinho é o principal candidato para ocupar a vaga de Felipe Lima.