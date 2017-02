Juventude pode ter duas alterações para enfrentar o Murici-AL pela Copa do Brasil

Testes 06/02/2017 | 17h05 Atualizada em

O Juventude deve ter mudanças para enfrentar o Murici, quarta-feira, às 17h, em Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil. O técnico Paulo César Parente observa duas possibilidades entre os titulares: os ingressos do volante Sananduva e do centroavante Tadeu, nos lugares de Hugo e Caprini.

Outra mudança na equipe é o esquema, o 4-2-3-1 dá lugar ao 4-4-2. Assim, Caion jogará como um atacante de lado, enquanto Tadeu fica como referência. À frente da zaga, Wanderson e Sananduva, com Felipe Lima e Lucas atuando como meias abertos. Esta são as possibilidade mais fortes trabalhadas pelo treinador. A escalação teria Douglas; Bruno Ribeiro, Anderson Marques, Ruan Renato e Pará; Wanderson, Sananduva, Lucas e Felipe Lima; Caion e Tadeu.

A equipe viajou nesta segunda-feira para Maceió. Na terça, treina no CT do clube CRB. Após, faz uma viagem de 60km até a cidade de Murici, no interior. Com as mudanças na Copa do Brasil, esta fase é disputada em jogo único. O alviverde tem a vantagem do empate para passar à segunda etapa do torneio nacional.