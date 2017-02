Juventude joga pouco contra o Ypiranga, mas consegue a primeira vitória no Gauchão 2017

Estadual 12/02/2017 | 19h55 Atualizada em

Foi com pouco pouco futebol, mas com bastante raça e outro tanto de sorte que o Juventude conseguiu a primeira vitória no Gauchão 2017. Com gol de Murilo Costa aos 9 minutos do primeiro tempo, o time alviverde derrotou o lanterna Ypiranga por 1 a 0 na noite deste domingo, no Alfredo Jaconi. Na segunda etapa, o time do técnico PC Parente teve contra si um pênalti defendido por Douglas e uma bola na trave. Com o resultado, o Ju assumiu a sexta colocação na tabela.

Após o Ypiranga perder uma chance de gol incrível com o centroavante Michel, que cabeceou livre na área e mandou por cima do gol, o Juventude conseguiu responder rápido e com efetividade. Aos 9, jogada de Murilos para abrir o placar. Murilo Silva cruzou da direita, e o goleiro Anderson errou na tentativa de afastar a bola, oferecendo-a para Murilo Costa, que bateu firme no canto para fazer seu primeiro gol com a camisa alviverde. 1 a 0.

Os visitantes passaram a ter maior posse de bola após sofrer o gol, mas sem criatividade para oferecer perigo ao gol de Douglas. Chance mesmo teve o Juventude de fazer o segundo, com Dieguinho, que entrou no lugar de Felipe Lima, lesionado. O atacante recebeu de Bruno Ribeiro e, cara a cara com o goleiro, chutou pra fora. Seria o gol para tranquilizar de vez, mas o placar do primeiro tempo ficou no 1 a 0.

Para a segunda etapa, o técnico PC Parente, que já havia perdido Felipe Lima, também precisou sacar Lucas, que sentiu um desconforto muscular, para colocar Bruninho. Por outro lado, Carlos Moraes tornou o Ypiranga mais ofensivo com Maicon no lugar de Diego Torres.

O segundo tempo começou melhor para o Ypiranga. Aos 12, Tairone teve a chance de cabecear na área do Juventude e mandou pra fora. Aos 13, Kaio Wilker aproveitou falha da defesa e chegou a driblar o goleiro Douglas, mas foi atrapalhado pelo atacante Michel, que, impedido, se meteu no lance e invalidou a jogada. Aos 17, pênalti de Bruno Collaço no atacante Éder. Michel, em tarde infeliz, bateu para grande defesa de Douglas.

Apenas aos 33 minutos o Juventude voltou a incomodar a defesa do time de Erechim, primeiro em chance do zagueiro Vinícius em escanteio, depois em chute de Bruno Ribeiro que passou muito perto do gol. Porém, aos 37, foi a vez do Ypiranga assustar novamente com cobrança de falta de Kaio Wilker que acertou a trave. Mas ficou nisso. No final, 1 a 0 e alívio pela primeira vitória na temporada e no Gauchão 2017.