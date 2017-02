Juventude estreia diante do Murici-AL ainda em busca da primeira vitória na temporada

Copa do Brasil 08/02/2017 | 07h54 Atualizada em

A missão do Juventude vai além de buscar a classificação na Copa do Brasil, hoje, às 17h, contra o Murici, no interior de Alagoas. Mesmo que seja jogo único nesta primeira fase e tenha a vantagem do empate, o time alviverde ainda busca a primeira vitória da temporada. Foram dois jogos e dois empates pelo Gauchão. Antes que essa situação comece a pesar contra, é melhor vencer.

— Estamos correndo atrás disso. Lá em Rio Grande foi por um detalhe. Estamos no caminho certo e o trabalho está sendo bem executado. Tenho certeza que quando ganharmos, vamos tirar esse peso e deslanchar. O time vai jogar ainda mais solto — acredita o lateral-esquerdo e capitão Pará.

A possibilidade se torna maior em um torneio que o Ju mostrou força no ano passado. Chegou às quartas de final. Em boa parte dessas classificações, os jogos longe do Jaconi foram fundamentais, como contra o São Paulo, nas oitavas, quando o time venceu por 2 a 1 em pleno Morumbi. Por mais que este ano seja outra história, algumas situações podem ser revividas.

— Precisamos manter o mesmo espírito e concentração. O que fizemos no ano passado foi muito bom. Acredito que não pode apagar isso, mas passou. Estamos em 2017, são novos objetivos e queremos ir longe na Copa do Brasil e nos outros campeonatos — ressalta Pará.

Mas é preciso dar o primeiro passo contra o Murici. Um time de menor expressão e que terá a vantagem do fator local. O jogo será à tarde e a temperatura poderá chegar aos 33°C. Além de tudo isso, é jogo único.

— Quando se trata de um jogo só e fora de casa, por mais que o Murici não seja um time de tanta expressão, temos que ter um cuidado redobrado. Nosso time tem que ir concentrado e buscando a vitória. Se jogarmos com a vantagem embaixo do braço, creio que estaremos sujeito a tropeços — alerta Pará.

Enfim, começa a Copa do Brasil 2017. Momento para vencer a primeira partida e fazer bonito outra vez.