Juventude empata com o São Paulo-RG em Rio Grande e segue sem vencer no Gauchão

As circunstâncias não indicavam um triunfo para o Juventude na noite deste sábado, no Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande. Sofrendo certa pressão do São Paulo-RG e tendo o meia Hugo expulso aos 42 minutos do primeiro tempo, o time do técnico Paulo César Parente até chegou a contrariar a lógica abrindo o placar no segundo tempo, mas acabou cedendo o 1 a 1 no final.



Com moral após golear o Passo Fundo por 3 a 0 na estreia, o São Paulo-RG começou o duelo melhor. Aos 13 minutos, o atacante Neílson recebeu na esquerda, dentro da área, passou por Ruan Renato no giro e tocou para fora na cara do goleiro Douglas.

A resposta do Ju veio aos 18, em uma assistência espetacular de Lucas para Caion, que entrou dentro da área pela direita e bateu cruzado. Só que o goleiro Gil Grando defendeu e cedeu o escanteio.

Aos 32, Welder recebeu na direita em jogada criada após bobeada da zaga do Ju, dominou e bateu forte, mas em cima de Douglas. Quase outro gol da equipe de Rio Grande.

A polêmica do primeiro tempo ocorreu aos 42. O meia Hugo sofreu marcação forte de Dema e acabou revidando com tapa pelas costas. Na hora, levou o cartão vermelho. Dema, por sua vez, recebeu só o amarelo.



Com um jogador a menos, PC Parente colocou o volante Sananduva na volta do intervalo no lugar de Caprini. E deu certo. Aos 17 minutos do segundo tempo, Pará cobrou escanteio fechado da direita, o goleiro tocou mal, a bola bateu em Cleylton e entrou no fundo da rede: 1 a 0 para o Juventude.



O problema é que o Ju não sustentou o resultado. Aos 35, o mesmo Cleylton aproveitou escanteio da direita, pulou mais do que todo mundo e cabeceou para o gol: 1 a 1. E por pouco o São Paulo-RG não virou com Neílson, que cabeceou na trave aos 37, e com Cleylton em cavadinha no final.

A equipe alviverde atuou com Douglas; Bruno Ribeiro, Anderson Marques, Ruan Renato e Pará; Wanderson e Lucas; Caprini (Sananduva, int.), Hugo (expulso aos 42/1º) e Felipe Lima (Bruninho, 28/2º); Caion (Murilo Costa, 16/2º).