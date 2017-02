Juventude em xeque contra o líder Novo Hamburgo, nesta segunda

Gauchão 2017 20/02/2017 | 07h49 Atualizada em

O duelo entre Novo Hamburgo e Juventude, nesta segunda, às 20h15min, no Estádio do Vale, pela quarta rodada do Gauchão, está sendo encarado da seguinte forma pelo técnico alviverde, Paulo César Parente:

— Eles têm uma equipe muito bem montada e que fez bom jogos. Isso vai colocar em xeque o nosso nível de jogo coletivo.

O atacante Murilo Costa complementa:

— Tratamos como o jogo mais difícil, até então, do campeonato. Não à toa são líderes. Tivemos uma semana para arrumar a nossa equipe, melhorar em relação ao último jogo, para sair com os três pontos.

Mesmo invicta na competição, a equipe de PC Parente sabe que precisará render mais do que apresentou nas outras partidas. Do outro lado, os donos da casa são o único time com 100% de aproveitamento. O que pesa a favor do time alviverde é a confiança dos atletas após a vitória sobre o Ypiranga, por 1 a 0, na última rodada. Para Murilo Costa, o time trabalhou mais leve nesta semana. Mas isto não quer dizer que o grupo não tenha que provar nada contra o Novo hamburgo.

— Cada um tem sua parcela de cobrança. É um jogo onde teremos que jogar melhor para ganhar. Primeiramente, provar para nós mesmos e fazer uma partida melhor individualmente. Assim, o Juventude irá melhor para conseguir a vitória — acredita o atacante.

Já o treinador acredita que é preciso mostrar que o seu grupo tem capacidade de produzir aquilo que se espera dele. Até para tirar dúvidas que tenham se criado precocemente.

— É uma oportunidade boa para vencer o líder. Agora, tudo vai depender de um bom desempenho em campo. A vitória ou outro resultado, não vão dizer se a equipe deslanchará ou não. O que vai definir é um bom desempenho. Vamos tentar fazer o melhor, jogar bem e colocar o Juventude no nível do campeonato, como algumas pessoas não esperam — alfineta PC.

O Ju está à prova dentro do campeonato. Já na quarta rodada e, justamente, contra o último time 100% do Gauchão.