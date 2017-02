Juventude é goleado pelo Novo Hamburgo no Estádio do Vale e perde a invencibilidade 

Gauchão 20/02/2017 | 22h05 Atualizada em

Contra um adversário confiante, líder invicto e o único com 100%de aproveitamento no Gauchão 2017, o Juventude só conseguiu equilibrar o jogo por 25 minutos. Depois disso, foi dominado pelo Novo Hamburgo, caiu na lona e sofreu o nocaute no começo do segundo tempo. A derrota de 4 a 1 na noite desta segunda-feira, no Estádio do Vale, coloca outra vez o trabalho do técnico Paulo César Parente em xeque.

Com os volantes Wanderson e Fahel para a marcação e Bruninho mais solto, o Ju tentou segurar a bola no meio e sair forte nos contra-ataques. E, pelo menos no início, conseguiu. Logo aos seis minutos, após uma jogada pela esquerda, Pará cruzou da linha de fundo, a zaga afastou para a meia-lua da área e Bruninho chegou batendo colocado. Matheus Cavichioli pulou para a sua esquerda e espalmou para escanteio.

PC Parente lamenta mais uma péssima atuação Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

A resposta do time da casa veio aos 18 minutos. Após cobrança de falta pela meia-direita, Léo deu uma casquinha de cabeça e a bola passou do lado da trave de Douglas. Foi o primeiro susto. Com a temperatura na casa dos 31, 32° e todo mundo suando no campo e nas arquibancadas, o árbitro parou ojogo aos 23 minutos para hidratação.

Depois da parada, da água e do pequeno descanso, o time alviverde perdeu um pouco o foco. A partir dos 25 minutos, só deu Novo Hamburgo. Aos 27, o time anilado tramou uma jogada rápida pela esquerda,Juninho cruzou para o centroavante João Paulo, na pequena área e no meio dos zagueiros, cabeceou para baixo e fez 1 a 0.

Aos 35, Conrado foi derrubado na direita e o Novo Hamburgo ganhou uma falta perigosa. Assis cobrou quase no bico da área, pelo lado direito, calibrou a canhota e colocou no canto de Douglas: 2 a 0.



No segundo tempo, PC tirou Murilo Silva e colocou Bruno Ribeiro. Bruno e Bruninho se revezaram na lateral direita, mas o Ju continuou sofrendo. Apesar da vontade, seguiu dominado e cometendo muitas faltas.



Nos primeiros minutos fez pressão, mas foi castigado no contra-ataque. Aos seis, a zaga do Novo Hamburgo afastou, a bola chegou no meio-campo e num piscar de olhos se ofereceu para Branquinho na frente. Ele ganhou na corrida e bateu na saída de Douglas: 3 a 0.



O único respiro do Ju na partida veio aos 29 minutos. Após uma tentativa de ataque na marca do pênalti, a bola sobrou na risca da grande área. Por ali apareceu o jovem atacante Caprini, que dominou e chutou forte e rasteiro para diminuir o placar: 3 a 1.



O problema é que o gol de Caprini pouco adiantou. De novo em um contra-ataque, Branquinho ganhou na velocidade pelo lado direito de ataque, cruzou rasteiro e João Paulo completou, aos 37: 4 a 1 e goleada pela segunda vez na partida.

João Paulo fechou o placar no Estádio do Vale Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Com o resultado, o Juventude perdeu a invencibilidade e a chance de entrar no G-4, continua apresentando um futebol fraco e a pressão da eliminação na Copa do Brasil voltou à tona. Desde o fiasco para o Murici em Alagoas, a torcida ficou com um pé atrás em relação ao técnico PC Parente. Agora, após sofrer 4 a 1 no Gauchão e ouvir olé da torcida adversária, a pequena harmonia que se tinha depois da vitória sofrida sobre o Ypiranga foi embora de vez.