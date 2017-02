Juventude deve ter três volantes para enfrentar o Novo Hamburgo

Modificado 19/02/2017 | 16h30 Atualizada em

O técnico Paulo César Parente tem apenas dois meias de ofício à disposição para enfrentar o Novo Hamburgo, nesta segunda, às 20h15min, no Estádio do Vale, pelo Gauchão. Com Felipe Lima e Wallacer lesionados, apenas Bruno Ribeiro e Allan Vencato são jogadores dessa função. Mas, mesmo sem revelar o time, PC Parente deixa claro que ambos serão reservas. O time jogará com três volantes no meio de campo.

— Temos algumas alternativas, com alguns jogadores no meio de campo. Mesmo aqueles que não tem muita característica de jogar como meia, vamos tentar que eles possam desenvolver a função e ganharmos no poder de marcação. Esperamos neutralizar esse meio de campo, porque sofremos no jogo passado _ explica o treinador.

A ideia, pelo o que foi possível observar ao longo da semana, é investir na velocidade de Murilo Costa e Dieguinho pelos lados. Assim, o time teria uma marcação mais eficaz, para apostar nos contragolpes. Outra mudança é na formação, sai do 4-2-3-1 e entra no 4-1-4-1.

Outras duas ausências são o zagueiro Anderson Marques, com uma contratura, e o lateral-esquerdo Bruno Collaço, com uma fadiga. Rafael Alves estreará e Pará retorna à lateral. O time deve atuar com: Douglas; Murilo Silva, Rafael Alves, Ruan e Pará; Wanderson; Murilo Costa, Lucas, Fahel (Sananduva) e Dieguinho; Tadeu.