Juventude apresenta centroavante Tadeu e lateral-direito Murilo Silva

Reforços 02/02/2017 | 17h44 Atualizada em

Mais dois jogadores estão à disposição do técnico Paulo César Parente para o Gauchão 2017. O centroavante Tadeu e o lateral-direito Murilo Silva vinham treinando normalmente e foram apresentados nesta quinta-feira de forma oficial. A dupla de reforços deve ser relacionada para o jogo contra o São Paulo-RG, sábado, em Rio Grande.



Os dois jogadores retornam ao Alfredo Jaconi. Tadeu passou pelo clube em 2007, com 20 anos. Agora, com 30, quer ser a referência do time no ataque:



— Estou extremamente feliz em voltar para o Juventude, vestir esta camisa novamente tantos anos depois e reencontrar esta torcida espetacular. Tenho trabalhado muito para ganhar o meu espaço na equipe e espero poder contribuir muito ao longo do ano, ajudando nas vitórias e marcando gols, já que esse é o principal objetivo de qualquer atacante — destacou o atleta em sua primeira manifestação.



Murilo Silva jogou no Juventude em 2013, quando o clube conquistou o acesso da Série D para a Série C nacional. Aos 26 anos, terá uma disputa forte com Vidal pela titularidade:



— A expectativa para a temporada é excelente. Venho para fazer a minha parte, ajudar o grupo a atingir os objetivos e buscar o melhor a cada treino e cada jogo. Venho treinando forte, buscando atingir a melhor condição física o quanto antes e vou trabalhar muito para estar à disposição do PC sempre.