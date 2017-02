Inter x Caxias: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Gauchão 2017 10/02/2017 | 22h11 Atualizada em

O Caxias tem mais um adversário complicado pela frente. Enfrenta o Internacional, neste sábado, às 21h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Gauchão 2017. Saiba como acompanhar a partida.



Horário

Sábado, às 21h, no Beira-Rio



Transmissão

:: Rádio: Gaúcha Serra 102.7 FM

:: TV: Premiere

Prováveis escalações

:: Inter

Danilo Fernandes; Alemão, Ernando (Paulão), Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo, Charles e D'Alessandro; Valdívia e Roberson Técnico: Antônio Carlos Zago

:: Caxias

Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá e Elyeser; Reis, Wagner e Júlio César; Gilmar. Técnico: Luiz Carlos Winck

Arbitragem

:: Daniel Bins, auxiliado por Lucio Flor e Tiago Diel

Ingressos

:: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). A Turma do Brando organiza excursão, com custo de R$ 40, sem o ingresso incluso. Informações pelo telefone (54) 99134.1587. Com a Forza Granata, a passagem custa R$ 30. Informações pelo telefone (54) 99627.2827, com Tiago Ferraro.