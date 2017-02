Gilmar mostra suas credenciais, faz dois e garante vitória do Caxias

Gauchão 2017 05/02/2017 | 18h58 Atualizada em

Quando chegou ao Caxias, Gilmar sabia que teria uma certa desconfiança sobre si. Isso porque, disputaria posição com o ídolo da torcida Jajá. Para acabar com questionamentos, nada melhor que marcar gols e dentro do Centenário. E ele fez logo dois. Assim, garantiu a vitória do Caxias sobre o Grêmio, por 2 a 1, pela segunda rodada do Gauchão, neste domingo.

O jogo começou bom. Em menos de 15 minutos, duas chances claras de gol. Uma para cada lado. A primeira foi do Grêmio aos sete. Ramiro recebeu no lado direito da área e bateu cruzado. Pedro Rocha tentou escorar, mas jogou por cima do gol grená. O Caxias teve sua oportunidade aos 12. Elyeser pegou um rebote da entrada da área, mas bateu mascado. A bola chegou na marca do pênalti e Wagner concluiu para fora.

Se os primeiros minutos prometiam, a sequência foi de muita movimentação dos times e erros de passes no meio de campo. Sem criações ofensivas. Somente aos 32, o Grêmio teve a sua principal chance da etapa inicial. Após cruzamento da direita, Pedro Rocha, livre, cabeceou e Pitol fez grande defesa. E assim terminou o primeiro tempo.

Na volta do intervalo, parecia que o Grêmio tomaria conta do jogo. Mas a partir dos cinco minutos a situação virou. O Caxias começou jogar no campo de ataque e pressionar a defesa tricolor.

O efeito foi rápido. Aos nove, Reis cobrou falta da esquerda para direita. A bola passou toda área. Júlio César tentou tocá-la de volta para área, mas ela bateu na mão de Kannemann. Pênalti. Gilmar cobrou com categoria, tirou o goleiro e foi para o abraço: 1 a 0.

O time da capital sentiu o golpe. Sem conseguir responder no ataque, o grená aproveitou. Aos 16, Reis cobrou escanteio da direita, Gilmar subiu mais que defesa e desviou para o fundo das redes: 2 a 0.

A partir do segundo, foram trinta minutos de administração por parte do Caxias e tentativas de acelerar o jogo por parte do Grêmio. Nos acréscimos, em uma falha defensiva da equipe grená, Miller Bolaños aproveitou e descontou. Mas não havia tempo para mais nada. Vitória dos donos da casa e muita festa no Centenário.