Gilmar fica de fora e Jajá será titular do Caxias contra o São Paulo-RG

A última atividade do Caxias antes de entrar em campo contra o São Paulo-RG, neste domingo, pela quarta rodada do Gauchão, trouxe uma confirmação. O time grená terá um novo camisa 9 para buscar a segunda vitória em casa na competição.

No treino de sexta-feira, que teve os portões fechados, Gilmar voltou a sentir um desconforto na coxa e a comissão técnica optou por preservá-lo do confronto do final de semana. Com isso, Jajá ganha a primeira chance como titular na temporada. O restante da equipe será a mesma que atuou contra a dupla Gre-Nal, quando o Caxias somou quatro pontos.

A partida contra o São Paulo, que está invicto na competição e conta com um trio que conquistou o acesso com o Caxias em 2016 (Lacerda, Fidélis e Cleiton), inicia às 18h, no Estádio Centenário.