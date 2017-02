Gilmar é dúvida no Caxias e Jajá aguarda chance para brigar pela titularidade

Gauchão 2017 14/02/2017 | 22h47 Atualizada em

A situação do centroavante Gilmar ainda é incerta para atuar contra o São Paulo-RG, domingo, no Estádio Centenário, pelo Gauchão. O jogador tem uma contratura leve no adutor da coxa esquerda e está realizando tratamento no departamento médico. Na quinta, ele deve ser reavaliado, para saber se terá condições de voltar aos treinamentos e ficar à disposição de Winck. Com a vaga ainda em aberto, o artilheiro Jajá se diz em condições de atuar e está aguardando apenas uma chance:

— Estou trabalhando para adquirir a melhor performance. Quando o professor precisar, tem que entrar e dar conta do recado. Trabalho para buscar o meu espaço e não sair mais da equipe titular.

Jajá foi um dos destaques da equipe no jogo-treino de segunda-feira, contra o Glória, em Vacaria. Se era preciso mostrar serviço ao técnico Luiz Carlos Winck, ele garantiu o gol do duelo, com vitória grená por 1 a 0. Sobre o outro ponto, muito falado desde o início da pré-temporada, a parte física, ele também já se diz próximo dos 100%. A questão agora fica para dentro das quatro linhas.

— Falta mesmo é a questão de sequência de jogos, de ritmo de jogo. Entrando no segundo tempo e no decorrer das partidas, não estamos no nível dos demais que estão jogando — acredita o centroavante grená.

O artilheiro aguarda sua chance para voltar a vestir a camisa 9 do Caxias e, talvez, ela venha com o ¿outro Gauchão¿ que a equipe começa a disputar a partir de agora.

Passada a dupla Gre-Nal, agora começam os jogos que tendem a ser mais disputados e brigados durante os 90 minutos. São times com investimentos parecidos, o que deve deixar os confrontos mais equilibrados. Mas as atuações que a equipe grená apresentou contra os grandes de Porto Alegre criaram boas expectativas e que precisarão ser confirmadas.

— De nada vai valer os pontos que somamos contra a dupla Gre-Nal, se chegarmos contra os times que têm as mesmas condições e perdermos pontos bobos. Temos que ter o mesmo nível de concentração nos jogos que tivemos contra a dupla para fazer pontos — afirma Jajá.