Fim do mistério: meia Hugo decide encerrar a carreira de jogador no Juventude

10/02/2017

Após alguns dias de incertezas sobre o que ocorreria com o futuro do meia Hugo, o Juventude oficializou a posição do atleta nesta sexta-feira. O jogador de 36 anos decidiu encerrar sua carreira.

— É com extrema alegria que termino a carreira como jogador profissional. Assim me sinto após 24 anos jogando jogos oficias em uma carreira com muitas lutas, muitas provas, muitas frustrações e, acima de tudo, com mais vitórias e títulos conquistados, graças a Deus. Não é fácil tomar essa decisão, mas em algum momento devemos fazer. Elevo os meus olhos para o céu e agradeço por tudo que o Senhor me proporcionou, pela realização da maioria dos meus sonhos. Alguns não foram possíveis de realizar, pois o corpo já não me permite como em outros momentos. Agradeço a todos os clubes onde trabalhei. Clubes pesados, cujas camisas entortam varal e, em especial, ao Juventude, onde tudo praticamente começou — afirmou o atleta.

O seu último jogo como atleta profissional foi no empate com o São Paulo-RG, em 1 a 1, pela segunda rodada do Gauchão. Hugo foi expulso ainda no primeiro tempo e esta situação vinha incomodando o atleta. Tanto que pediu para não viajar para a partida da Copa do Brasil, onde o clube foi eliminado.

Na sua carreira, ele passou por clubes como São Paulo, Atlético-PR, Vitória, Flamengo, Grêmio, Corinthians, Sport, Goiás e Náutico, além de quatro passagens no Juventude. Com a saída do meia, a direção alviverde deve ir em busca de uma peça de reposição ainda para o estadual.