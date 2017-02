Direção do Juventude vai se pronunciar sobre a situação do meia Hugo nesta quinta 

De saída? 07/02/2017 | 20h55 Atualizada em

Depois que o meia Hugo pediu para não viajar ao Nordeste para o jogo do Juventude contra o Murici, nesta quarta-feira, em Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil, a direção do clube prometeu se pronunciar sobre a situação após a partida. A reunião será nesta quinta.



Não está descartada uma saída do clube ou até mesmo uma aposentadoria do jogador de 36 anos. Hugo está em sua quarta passagem pelo Juventude, inclusive já disputou a Série A do Brasileirão com a camisa alviverde. No ano passado, foi um dos destaques do time no Gauchão.



Agora, em 2017, participou de toda a pré-temporada e foi titular nos dois jogos do Estadual. No último sábado, foi expulso aos 42 minutos do primeiro tempo após um lance com o volante Dema, do São Paulo-RG, em Rio Grande.