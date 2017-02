Cruzeiro confirma o favoritismo e vence o Bento Vôlei por 3 a 0 em Minas Gerais

Superliga Masculina 18/02/2017 | 15h27 Atualizada em

Não era uma tarefa fácil e, mesmo com alguns bons momentos no jogo, o Bento Vôlei/Isabela não teve forças para fazer frente ao Sada/Cruzeiro neste sábado. Em Minas Gerais, o melhor time do Brasil manteve a invencibilidade na Superliga Masculina e aplicou 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/18 e 25/17.

O oposto Wagner foi o destaque bento-gonçalvense, mas o conjunto mineiro fez a diferença. Com um saque potente e um bloqueio muito forte, não deu qualquer chance ao rival gaúcho. Leal foi eleito o melhor em quadra.

O resultado faz o time do técnico Paulão ficar com 15 pontos e na nona colocação. A briga para o G-8 segue nas últimas rodadas, especialmente contra o Canoas, que tem 17 pontos e ainda joga nesta rodada, às 20h deste sábado, contra o Maringá.

Na próxima rodada, na quarta-feira, dia 22, o Bento Vôlei recebe o Juiz de Fora, no último jogo em casa na primeira fase. Depois, o time joga, fora de casa, contra Caramuru-PR, Maringá-PR e Canoas. Para chegar à zona de classificação, a equipe deve precisar de, pelo menos, três vitórias.