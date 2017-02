Contra o Inter, Caxias tenta a segunda vitória consecutiva no Gauchão 2017

Estadual 11/02/2017 | 08h05 Atualizada em

Caxias, do volante Elyeser, ganhou confiança após vencer o Grêmio no Estádio Centenário, no último domingo

Caxias, do volante Elyeser, ganhou confiança após vencer o Grêmio no Estádio Centenário, no último domingo Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

A terceira rodada do Gauchão reserva ao Caxias uma oportunidade rara: manter-se invicto ou até mesmo somar seis pontos contra os dois gigantes do Estado. O primeiro a ser batido foi o Grêmio, no último domingo, no Estádio Centenário. Neste sábado, contra o Inter, no Beira-Rio, está a oportunidade de conquistar um bom resultado para ganhar confiança e embalar rumo à classificação. É claro que não será fácil, mas há um fator a ser explorado pelo time de Luiz Carlos Winck: a instabilidade do adversário, que ainda não decolou sob o comando de Antônio Carlos Zago.

— Uma diferença entre o último jogo e esse é que o Grêmio era uma equipe mais entrosada. o time do Inter está se formando agora e nós precisamos tirar proveito disso para tentar voltar com um bom resultado. Sabemos que precisamos nos dedicar primeiramente na marcação, mas sabendo explorar o espaço que eles abrirem para o contra-ataque — avalia o lateral-esquerdo Márcio Goiano.

O jogador considera que o duelo pode se decidir nos confrontos pelo meio de campo. É onde o Caxias se mostrou forte contra o Grêmio e também onde estão dois dos jogadores adversários que mais exigirão atenção: o veterano D'Alessandro, maestro da equipe, e a sensação do momento, o volante Charles. Revelado no Santo Ângelo, o volante tem tido atuações destacadas e marcou o gol da vitória colorada contra o Fluminense, quarta, pela Primeira Liga.

— Nossa equipe, principalmente no meio de campo, teve o controle e não deixou a equipe gremista criar. Foi onde tivemos vantagem pra conseguir a vitória. O Inter tem neste setor jogadores que exigirão cuidado para não sermos surpreendidos, como o D'Alessandro, que é diferenciado. Não podemos deixá-los impor o ritmo do jogo — acrescenta o lateral.

Para tentar segurar o Inter diante de sua torcida, Winck deve manter a equipe que iniciou o jogo contra o Grêmio, que em relação à primeira rodada teve um mudança: Reis no lugar de Reginaldo Júnior. A única dúvida é quanto ao aproveitamento do atacante Nicolas, que retorna de lesão e pode estrear na temporada. A tendência, porém, é que seja opção no banco de reservas enquanto não tiver no mesmo ritmo dos demais.



A escalação tem Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá e Elyeser; Reis, Wagner e Júlio César; Gilmar. É um 4-2-3-1 quando ataca e duas linhas de quatro quando se defende.