Com provável desfalque de Gilmar, Jajá pode aparecer no ataque do Caxias domingo

Gauchão 13/02/2017 | 20h19 Atualizada em

A manutenção da equipe titular do Caxias que encarou Grêmio e Inter pode estar ameaçada para enfrentar o São Paulo-RG no próximo domingo, no Estádio Centenário. Isso porque o centroavante Gilmar, com suspeita de uma lesão na coxa esquerda, virou dúvida para o confronto. Um exame de imagem feito ontem à tarde irá indicar a gravidade da possível lesão e se o camisa 9 terá condições de ir a campo no fim de semana. Caso o desfalque se confirme, a tendência é que Jajá ganhe uma vaga no time.

Nesta segunda-feira, em jogo-treino contra o Glória, em Vacaria, Jajá foi destaque do time que contou com atletas não relacionados para a partida contra o Inter e outros que não atuaram os 90 minutos. O centroavante marcou o gol da vitória por 1 a 0 aos 21 minutos do segundo tempo.

Outra possibilidade, porém mais remota, é que a vaga de Gilmar seja ocupada por Nicolas, que na partida do Beira-Rio no último sábado pôde atuar seus primeiros minutos na temporada. Seria uma opção para um ataque de mais velocidade e mobilidade, porém sem a referência na área.

Para o meia Wagner, independente de quem entrar em campo, o time terá condições de somar mais três pontos contra o atual terceiro colocado. O que dá confiança é o bom futebol mostrado nas duas últimas partidas:

_ Era um jogo para a gente se afirmar. Tivemos a derrota para o Novo Hamburgo, depois vencemos o Grêmio, e a torcida ainda estava desconfiada. Uns diziam que iriamos lutar pra não cair, outros que lutaríamos pra classificar. Por isso acho que o empate contra o Inter, num jogo em que poderíamos ter ganho pelo que jogamos, foi par amostrar que podemos lutar por algo a mais nesta competição.

O meia também trata de tranquilizar a torcida quanto à concentração para enfrentar equipes sem a mesma tradição de Grêmio e Inter, em partidas que, por valerem os mesmos três pontos, terão igual importância:

_ Vamos manter os pés no chão. Temos um caminho longo pela frente e a mesma determinação que tivemos contra a dupla Gre-Nal iremos ter contra todos os outros times na briga pela classificação.