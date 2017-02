Com imposição física, Veranópolis vence o Brasil-Pel no Antônio David Farina

Gauchão 2007 10/02/2017 | 23h24 Atualizada em

No duelo de dois times que ainda não tinham vencido no Gauchão, melhor para o Veranópolis. Com imposição física, velocidade e boa dinâmica de jogo, o time do técnico Tiago Nunes e do preparador físico Luciano Ilha venceu o Brasil-Pel por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, no Estádio Antônio David Farina, na Serra Gaúcha.



Desde o começo do jogo, o VEC tomou conta da partida. Marcava forte no meio-campo, roubava bolas sem fazer falta e se mandava ao ataque com velocidade, principalmente com o atacante Keké. Tanto que o gol não demorou a sair. Logo aos 12 minutos, depois de um escanteio da direita, o volante Mateus Santana apareceu atrás da zaga xavante e cabeceou sozinho para o gol. Eduardo Martini ainda tocou na bola, mas ela passou por baixo: 1 a 0.



Sem conseguir escapar da marcação, a equipe do técnico Rogério Zimmermann pouco assustou na etapa inicial. De bom, apenas algumas finalizações do experiente centroavante Gustavo Papa. Do outro lado, Keké infernizava a zaga xavante, enquanto Jonatan Lima, Mateus Santana e Jadson protegiam o goleiro Reynaldo.



No segundo tempo, o VEC não ampliou o placar por muito pouco aos sete minutos. De novo, após um escanteio, desta vez pela esquerda, o pentacolor mandou uma bola no travessão. Até que, aos 42, Keké fez grande jogada pelo lado de direito, puxou o contra-ataque, cortou Leandro Camilo na área e foi derrubado: pênalti. Na cobrança, o mesmo Keké bateu e converteu: 2 a 0.



Com o resultado, o Veranópolis chegou aos cinco pontos no Gauchão: uma vitória e dois empates. Invicto e na parte de cima da tabela. Já o Brasil-Pel amarga duas derrotas e um empate, permanecendo na zona de rebaixamento.