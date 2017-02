Centroavante reserva Edson recebe proposta do Treze-PB e deve deixar o Caxias

De saída 06/02/2017 | 20h16 Atualizada em

O centroavante Edson, que perdeu espaço e pouco tem sido aproveitado pelo técnico Luiz Carlos Winck, tem proposta do Treze-PB e pode deixar o Estádio Centenário em breve.



O time paraibano é treinado pelo gaúcho Leocir Dall'Astra, que pediu a contratação ou o empréstimo do centroavante. Com contrato até o fim do Gauchão, a tendência é que Edson deixe o clube grená em definitivo.



Edson disputou a Série C pelo Caxias em 2015. No primeiro semestre do ano seguinte, foi jogador de Luiz Carlos Winck no Veranópolis durante o Gauchão. Está no Centenário desde o final da temporada passada.