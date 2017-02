Caxiense Gustavo Tedesco conquista o Banana Bowl na categoria até 12 anos

Tênis 12/02/2017 | 13h48 Atualizada em

Domingo foi de dupla comemoração para Gustavo Tedesco, campeão do Banana Bowl no simples e nas duplas

Promessa do tênis caxiense, o jovem Gustavo Tedesco fez bonito e conquistou na manhã deste domingo o título do 47º Banana Bowl, na categoria até 12 anos, tanto no simples quanto nas duplas. O torneio foi realizado nas categorias até 16 anos no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, mesmo local onde Gustavo treina. Apenas a categoria sub-18 ocorreu em Criciúma-SC.

No simples, o caxiense superou na final o paulista Zack Silva, que era favorito ao título, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). Nas duplas, teve a parceria do paulista Lucas Silva para superar Pedro Pinto-RS e Matheus Lima-PR, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2).



— É uma grande emoção vencer as duas categorias. Dei meu melhor e consegui jogar bem — afirmou Gustavo ao fim do torneio.

Abaixo, confira quem foram os grandes vencedores do Banana Bowl.

47º BANANA BOWL – RESULTADOS FINAIS

RECREIO DA JUVENTUDE – CAXIAS DO SUL - CATEGORIAS 8 A 16 ANOS

MASCULINO - SIMPLES

08 Anos -Pedro Carvalho (SP) derrotou Antônio Mentz (RS) - 6/2 5/6(7) 10/8

09 Anos -Pedro Dietrich (RS) d. Henri Blanck (RS) - 6/3 6/4

10 Anos - Davi Daniel (RS) d. Enzo Flores (SP) - 6/2 6/2

11 Anos - Rafael Genehr (RS) d. Bernardo Duarte (RS) - 6/2 6/3

12 Anos - Gustavo Tedesco (RS) d. Zack Silva (SP) - 6/4 6/2

14 Anos - Christopher Li (PER) d. Francisco Lamas Villaroel (VEN) -6/3 6/2

16 Anos - Mateus Pucinelli (BRA) d. Luciano Tacchi (ARG) - 6/1 6/4

FEMININO - SIMPLES

09 Anos - Carolina Castro (MG) d. Luiza Pereira (SP) - 6/3 3/6 10/5

10 Anos - Yasmin Aguirres (RS) d. Mariana Soares (SP) - 5/6 (4) 6/2 10/8

12 Anos - Luana Plaza (SP) d. Maria Luisa Oliveira (DF) - 6/1 6/2

14 Anos - Daianne Hayashida (PER) d. Luna Morini (ARG) - 3/6 6/1 6/3

16 Anos - Josefa Fernandez (CHI) d. Jessica Plazas (COL) - 1/6 6/2 6/3

MASCULINO – DUPLAS

09 Anos - Henri Blanck / Patrick Dietrich (RS) d. Guilherme Renner / Felipe Mamede (RS/DF) - 6/5 (4) 6/3

10 Anos - João Toffoli / Bernardo Fuckner (SC) d. Enzo Flores / Rafael Sales (SP/PE) - 6/4 6/4

11 Anos - Bernardo Duarte / Felipe Fagundes (RS) d. Rafael Genehr / Vicente Mentz (RS) - 6/4 6/2

12 Anos - Lucas Silva / Gustavo Tedesco (SP/RS) d. Pedro Pinto / Matheus Lima (PR/RS) – 6/1 6/2

14 Anos - Alvaro Meza / Rodrigo M. de Oca (ECU/PER) d. Christopher Li / Felipe Comper (PER/CHI) - 7/5 6/4

16 Anos - Herick Isago / Jackson Xavier (BRA) d. Antônio Sasso / João Sasso (BRA) - 6/4(6) 6/3 13/11

FEMININO – DUPLAS

Maria Oliveira / Carolina Laydner (DF/SC) d. Maria Bloot / Juliana Sperb (RS) – 6/4 6/4

14 Anos - Dayanne Haiashida / Josefina Padulles (PER/ARG) d. Valentina Cruz / Daniella Galvez (ESA/GUA) - 4/6 6/3 11/9

16 Anos - Romina Ccuno / Ana Flávia Rodrigues (PER/BRA) d. Josefa Fernandez / Valentina Pongruber (CHI) - 4/6 6/1 10/7

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA - CRICIÚMA – SANTA CATARINA - CATEGORIA 18 ANOS

Simples masculino - Marko Miladinovic (SER) d. Thiago Wild (BRA) – 6/3 6/4

Simples feminino Whitney Osuigwe (EUA) d. Emily Appleton (GBR) – 7/5 6/4

Duplas masculino - Gianni Ross / Danny Thomas (EUA) d. Alexandre Rotsaert / Sangeet Sridhar (EUA) – 4/6 6/3 10/6

Duplas feminino - Elysia Bolton / Vanessa Ong (EUA) d. Hailey Baptiste / Whitney Osuigwe (EUA) – 4/6 6/4 10/5