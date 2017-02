Caxias tenta manter a mesma atitude para enfrentar o Inter

Crescimento 09/02/2017 | 19h36 Atualizada em

Grupo do Caxias tenta repetir atuação contra o Inter, no sábado

Entre duas rodadas do Gauchão, o Caxias apresentou dois quadros bem diferentes. Se no primeiro jogo, quando foi derrotado pelo Novo Hamburgo por 1 a 0, o time apenas aceitou a imposição do adversário, contra o Grêmio se viu uma equipe com outra postura dentro de campo. É esta mudança que o time tenta repetir contra o Inter, sábado à noite, às 21h, no Beira Rio.

— A atitude foi o principal fator pela mudança de postura da equipe. Temos que permanecer com esse pensamento de se defender como time pequeno e quando estivermos com a posse de bola colocar a grandeza do Caxias para fora — acredita o volante Marabá.

Dentro de campo, o técnico Luiz Carlos Winck faz mistério. Nesta quinta, o treino foi com portões fechados e se repetirá na sexta, quando a equipe faz o último trabalho antes do jogo. Em um primeiro momento, a escalação permanecerá a mesma em relação à última partida, de domingo, no Centenário, nos 2 a 1 sobre o Grêmio. A única novidade deve ser o atacante Nicolas, recuperado de lesão no joelho, no banco de reservas. Ele ainda não estreou no Gauchão.

Goleador dá presente ao seu fã do Lar da Velhice São Francisco de Assis

Seu Silvino recebeu das mãos do goleador grená os troféus da vitória sobre o Grêmio Foto: Rafael Romé / S.E.R. Caxias,divulgação

O centroavante Gilmar presenteou, nesta quinta, o torcedor Silvino com os dois troféus de melhor em campo que o jogador recebeu pela vitória sobre o time de Renato Portaluppi. Seu Silvino mora no Lar da Velhice São Francisco. Eles se conheceram em uma entrega de donativos do Caxias à entidade, e a história de vida do idoso acabou inspirando o atleta grená. Ele havia prometido uma comemoração especial, mas acabou fazendo mais do que isso.