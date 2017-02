Caxias recebe o Grêmio neste domingo na volta ao Centenário para um jogo de Gauchão

Estadual 2017 05/02/2017 | 00h30 Atualizada em

Depois de encarar e vencer a terrível Divisão de Acesso no ano passado, o Caxias volta ao Estádio Centenário neste domingo, às 17h, para disputar um jogo oficial pelo Gauchão. E não é jogo qualquer. É jogão. O adversário é o Grêmio, atual campeão da Copa do Brasil, clube que está há seis anos sem conquistar o título estadual.



O torcedor grená tem motivos de sobra para prestigiar o duelo. Além de retornar à elite, tem o contexto atual que não é nada confortável. Depois de perder para o Novo Hamburgo na segunda-feira, agora tem a dupla Gre-Nal na sequência.



E, para o duelo contra o Grêmio, o técnico Luiz Carlos Winck quer mostrar que a derrota da estreia foi por acaso. A ideia não é só se defender:



– Jogo contra uma grande equipe tem que sempre ter um cuidado a mais na parte defensiva. Temos que marcar bem e, quando tivermos a oportunidade, ter a gana de fazer o gol. Vamos ter os cuidados necessários, mas também vamos jogar, procurar o gol.



Os jogadores estão conscientes de que a equipe precisa corrigir os erros da primeira rodada e fazer uma apresentação quase perfeita para vencer o Grêmio de Renato Portaluppi.



– O Grêmio é favorito pelo o que vem fazendo, pela conquista da Copa do Brasil, mas estamos confiantes e contamos com o apoio da torcida. Jogando em casa, temos que fazer valer. A tabela não foi favorável, mas temos que pensar em fazer um bom jogo. Nosso pensamento é conquistar os três pontos mas, se isso não for possível, não podemos também perder. Se vier um ponto, está bom, afinal é contra o Grêmio – afirma o meia-atacante Júlio César.



O jogador de 22 anos, um dos 13 reforços para esta temporada de retorno do Caxias à elite estadual, tem um outro motivo especial para dar o sangue no domingo e fazer de tudo para comemorar a primeira vitória oficial em 2017:



– A gente sempre sonha em fazer gol. Fazer gol em outro time já é importante, imagina diante do Grêmio? Se eu fizer, vou oferecer para a minha filha, a Clara Valentina, que está com quatro meses.



A equipe grená deve atuar com Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá e Elyeser; Reis, Wagner e Júlio César; Gilmar.