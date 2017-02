Caxias mantém o padrão de boas apresentações e goleia o São Paulo-RG, no Centenário

Gauchão 19/02/2017 | 19h59 Atualizada em

O Caxias precisou de quatro minutos para resolver a partida. Neste domingo,venceu o São Paulo-RG, por 3 a 0, no Estádio Centenário. Os gols saíram todos no segundo tempo. Jean, aos 26, e Jajá, aos 29, marcaram os primeiros dois e garantiam a vitória. Aos 42, Marlon deu números finais ao jogo. Assim, o time do técnico Luiz Carlos Winck desbanca um dos últimos invictos do Gauchão 2017.

O primeiro tempo foi morno. O Caxias jogou melhor, sempre no campo adversário, mas não transformou isto em vantagem. O São Paulo pouco chegou na área grená e quando esteve lá, não assustou.



A primeira e melhor chance do time do técnico Winck surgiu aos dois minutos. Márcio Goiano arriscou da intermediária esquerda e obrigou o goleiro Rafael Roballo espalmar para fora. A segunda boa chance veio aos oito. Novamente pela esquerda, Márcio Goiano cruzou e Elyeser apareceu na área para cabecear próximo ao gol adversário.

Após, o jogo ficou quase todo no pé do Caxias. O time atacou com Wagner, aos 19 e 36, mas sem conclusões que levassem perigo ao adversário. Por sua vez, o São Paulo escapou em alguns contra-ataques. Nada que obrigasse Pitol a trabalhar, exceto algumas bolas alçadas na área e afastadas pela defesa. Com jogo morno, o resultado não poderia ser outro na primeira etapa: empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Caxias começou em velocidade. Logo aos sete, Jajá teve a primeira chance. Ele foi lançado na área e bateu de primeira. Roballo defendeu. O adversário até rondou, mas não levou perigo ao gol de Pitol.

Melhor na partida, o time do técnico Winck precisou de quatro minutos para decretar sua segunda vitória no campeonato. Aos 26, Reis cobrou falta na área. A bola passou por todos na área e sobrou para Edson Borges no lado esquerdo. O zagueiro tirou a marcação e ergueu na pequena área para Jean escorar para as redes.

Aos 29, Elyeser conduziu pelo meio e tocou para Jajá, que entrava na área. Na segunda chance, o artilheiro não perdoou. De primeira, ele bateu no canto direito do goleiro e fez a alegria do torcedor. Aos 42, ainda tinha tempo para fechar o marcador. Reginaldo Jr fez jogada pela direita e cruzou. Marlon dominou e chutou no canto direito. Final: 3 a 0 Caxias.