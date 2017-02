Caxias Basquete tenta reagir no último período, mas é derrotado pelo Campo Mourão

NBB 9 05/02/2017 | 10h46 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul sofreu novo revés pelo NBB 9. Desta vez, a equipe caxiense foi derrotada pelo Campo Mourão, por 83 a 74, no interior do Paraná, neste sábado. A equipe caxiense segue fora da zona de rebaixamento, mas com dois jogos a mais que o Macaé, lanterna da competição. O próximo compromisso é fora de casa, contra o Basquete Cearense, no dia 16 de fevereiro.

O destaque da partida foi o armador Cauê, ex-Caxias, que anotou um duplo-duplo, com 11 pontos e 10 rebotes. O time de Rodrigo Barbosa teve o cestinha do jogo, o ala Diego com 16 pontos.

No primeiro quarto, a equipe caxiense não conseguiu repetir as boas atuações defensivas dos últimos jogos. Nos últimos cinco minutos do período, não encaixou a marcação e sofreu 27 pontos. Situação que não era vista desde a virada para 2017. Impulsionado pelas bolas de três pontos de Cauê, os paranaenses venceram por 27 a 16.

Ainda sem que a marcação funcionasse corretamente, o segundo período teve mais equilíbrio. O ataque caxiense teve mais efetividade. Principalmente com o pivô Marcão e o ala Arthur. Fim de primeiro tempo 51 a 40.

Na volta do intervalo, o Campo Mourão manteve seu jogo coletivo e distribuindo bem os ataques. O que dificultou a defesa caxiense que sofreu mais de 20 pontos, novamente, em um período. Assim, os paranaenses abriram um pouco mais a vantagem e fecharam o período em 76 a 59.

No último quarto de jogo veio a reação caxiense. Conseguindo marcar o adversário, o time de Rodrigo Barbosa marcou 15 pontos e não sofreu nenhum. A vantagem paranaense reduziu para apenas um posse de bola e faltando um minuto para acabar a partida. Aí surgiu o ala Betinho, outro ex-Caxias, com uma bola de três pontos que freou o ímpeto do Caxias Basquete. Fim de jogo, 83 a 74.