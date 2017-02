Caxias Basquete faz bom primeiro tempo, mas não mantém ritmo e perde para o Mogi

NBB 9 02/02/2017 | 21h57 Atualizada em

Caxias Basquete, do ala Arthur (D), não superou a qualidade do Mogi e foi derrotado Foto: Antonio Penedo / Mogi-Helbor / Mogi-Helbor

Mesmo jogando bem no primeiro tempo, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul acabou parando na qualidade Mogi das Cruzes e perdeu por 73 a 64, jogando no interior de São Paulo, pelo NBB 9. A equipe caxiense conseguiu ter vantagem nos dois primeiros quartos, mas os paulistas viraram na etapa final e decretaram mais uma derrota ao time do técnico Rodrigo Barbosa. Os caxienses seguem longe de casa, sábado encaram o Campo Mourão, no Paraná.

O armador norte-americano Larry Taylor foi o cestinha da partida com 20 pontos. Além dele, o ala Jimmy foi um dos grandes destaques da partida, com 14. Pelo lado da equipe caxiense, o armador e o ala Stabile, ambos com 14, foram os destaques.

O Caxias Basquete começou a partida como se estivesse no Ginásio do Vascão. Marcação muito forte e provocando erros ofensivos do Mogi, tanto que os paulistas encerraram com aproveitamento de 27,5%. Por sua vez, com os jogadores inspirados da linha dos três pontos, a equipe de Rodrigo Barbosa abriu vantagem com Vinícius, Guto, Arthur e Stabile. Fim de primeiro período: 25 a 14 para os caxienses.

Na pausa entre os períodos, o Mogi arrumou a casa. Com uma marcação em cima e empurrando o Caxias para longe do seu aro, os paulistas entraram de vez na partida. Gérson foi o destaque do período, marcando oito pontos. Assim, a vantagem da equipe de Rodrigo Barbosa foi caindo a cada posse de bola. Fim de primeiro tempo, 32 a 30 para os caxienses.

Na volta do intervalo, a partida ficou equilibrada. O Caxias ainda um pouco superior nos primeiros cinco minutos e até voltou abrir vantagem. Chegou a sete pontos. Mas um tempo técnico pedido pelos paulistas mudou o quadro. Impulsionado pelas cestas de três pontos do ala Jimmy e o armador Larry Taylor, o Mogi virou o placar e terminou o terceiro período vencendo por 52 a 51.

A equipe caxiense demorou a entrar no jogo, no último quarto. Tanto que os paulistas marcaram os primeiros sete pontos do período e abriram vantagem. Puxados pelos norte-americanos Larry Taylor e Shammel, o Mogi fez o suficiente para manter a dianteira do marcador. Sem poder de reação, o time de Rodrigo Barbosa não conseguiu buscar a vantagem dos paulistas. Fim de partida 73 a 64.