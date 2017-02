Caxias Basquete  enfrenta o Mogi tentando se distanciar do rebaixamento

NBB 9 02/02/2017 | 08h09 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul enfrenta o Mogi, nesta quinta, às 20h, no interior de São Paulo, embalado pela nova fase que vive no NBB 9. Com três vitórias conquistadas, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa não é mais lanterna, é 14º, e está fora da zona de rebaixamento. Por mais que a situação ainda não seja favorável, a possibilidade de queda passou sequer a ser considerada.

— Eu não cito nenhuma vez e não é a nossa mentalidade falar de rebaixamento. Estamos fazendo um campeonato em que temos consciência da nossa estrutura e tentando crescer. Essa questão do rebaixamento, quando estiver nas últimas rodadas, vamos levar em conta para ter uma noção se existe preocupação ou não — afirma o técnico Rodrigo Barbosa.

Macaé, 15º, e Liga Sorocabana, 13º, são os adversários diretos. Ainda podem entrar na briga o Basquete Cearense e o Minas. Por isso, além de fugir de um descenso, o Caxias pode entrar nos playoffs. Ao seu favor, pesa a mudança de postura.

— Desde a virada do ano temos feito bons jogos e aproveitamento de 50%. Se continuarmos assim, nos dá boas condições até de classificação — considera o treinador.

Mas, para isso, é preciso manter o nível diante do Mogi. Os paulistas são campeões sul-americanos e têm investimento para brigar pelo título. No Vascão, a vitória foi paulista, mas apertada. Hoje, o Caxias abre uma sequência de quatro jogos fora, que serão fundamentais para definir a briga da equipe.