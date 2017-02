Caxias Basquete encara o Vitória em busca de consistência nos momentos decisivos

NBB 9 18/02/2017 | 08h01 Atualizada em

O confronto diante do Vitória, neste sábado, às 21h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, é mais uma oportunidade para o Caxias do Sul Basquete/Banrisul encontrar um ponto de equilíbrio. No último de uma sequência de quatro confrontos longe de casa, é a esperança derradeira de uma vitória que seria fundamental para as pretensões do time do técnico Rodrigo Barbosa.

Leia Mais

Caxias cai de produção no terceiro período e perde no Ceará



Na vice-lanterna do NBB 9, com apenas três vitórias em 20 partidas, o Caxias tem uma disputa particular com Macaé, que tem os mesmos três triunfos, e a Liga Sorocabana, que venceu quatro. Para sonhar com algo a mais e ainda acreditar no G-12, é necessário parar de oscilar tanto durante os jogos. Caso contrário, serão os confrontos diretos que definirão a permanência na elite.

– Está nos faltando consistência, atenção nos detalhes para fechar o jogo. O time tem mostrado condição de jogar de igual para igual e, nas últimas partidas, passou boa parte do tempo na frente do placar. Contra o Vitória, eles são favoritos, mas até pelo equilíbrio do primeiro duelo em Caxias, a expectativa é de outra partida igual – destaca o técnico Rodrigo Barbosa.