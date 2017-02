Caprini recebe os elogios do treinador e pode ser titular do Juventude no sábado

Gauchão 04/02/2017 | 08h07 Atualizada em

Sempre acostumado a revelar jogadores, o Juventude começa a lançar mais um nesta temporada. O atacante Caprini, que chamou a atenção na temporada passada e foi um dos principais nomes na disputa Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, pode ter a primeira chance como titular no Gauchão. Ele disputa vaga com o atacante Murilo Costa. Mas, pelos elogios que recebe do técnico PC Parente, Caprini deve sair jogando contra o São Paulo-RG, neste sábado, às 21h, no Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.

— O Caprini é um jogador que joga mais entre as linhas adversárias. O Murilo joga aberto e leva a bola mais para o fundo. O Caprini tem essas duas características e, ao mesmo tempo, é um jogador que bate bem de fora da área. Confio muito nos dois e espero escolher o melhor para desenvolver bem o trabalho — destaca o treinador.

Por certo, é a necessidade do time ser vertical. O Juventude tem que recuperar os dois pontos perdidos em casa, após o empate com Brasil-Pe, na estreia. Entretanto, há o São Paulo pela frente, o único time que venceu longe dos seus domínios ao fazer 3 a 0 no Passo Fundo.

O resultado traz uma imagem de adversário muito duro para o Ju. Ainda assim, PC prefere olhar para os seus jogadores e o que eles podem produzir do que se preocupar inteiramente com o adversário.

— Cada jogo tem a sua história. Treinamos bastante jogadas ensaiadas e o que vimos deles também. Acredito muito no coletivo da minha equipe e o capricho final que faltou na última partida espero que não falte nessa — ressalta ele.

O time viajou sem a confirmação de equipe. Além de Caprini e Murilo Costa brigando por uma vaga, há outra dúvida sobre quem substituirá Wallacer, lesionado. Ao longo da semana, o treinador alviverde testou o volante Sananduva mais adiantado e o meia Hugo. A tendência que o time inicie com Douglas; Bruno Ribeiro, Anderson Marques, Ruan Renato e Pará; Wanderson, Lucas, Caprini (Murilo Costa), Hugo e Felipe Lima; Caion.