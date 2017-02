Candidatos a ídolos futuros estarão em Caxias do Sul nos próximos dias

Tênis 01/02/2017 | 06h45 Atualizada em

Caxias do Sul começa a receber a partir desta quarta a nata do tênis infanto-juvenil da América do Sul. Jovens de 8 a 16 anos disputarão a 47ª edição do Banana Bowl, um dos torneios mais tradicionais e importantes da modalidade, na sede do Recreio da Juventude. Serão mais de 600 atletas de 15 países circulando pela cidade até o dia 12 de fevereiro.

— Tenistas top de categoria, os melhores ranqueados pela Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis) estão inscritos. Somam-se a eles atletas dos Estados Unidos e da Europa, que vêm ao Brasil para fazer pontuação. Como é um torneio de início de ano, eles vêm para buscar pontos para terem condições de jogar os torneios internacionais. Tecnicamente, vamos ter em Caxias, nos 14 e 16 anos, os melhores infanto-juvenis da América Latina — afirma o presidente da Federação Gaúcha de Tênis (FGT), Roberto Petersen Mello.

A ideia de trazer o Banana Bowl para o Rio Grande do Sul partiu da Confederação Brasileira de Tênis. Em setembro de 2016, ele foi oferecido à FGT. De cara, Mello afirma ter pensado no Recreio da Juventude como sede. Muito pela estrutura física do clube, que está preparado para receber os jogos, inclusive com chuva. A proposta acabou aceita e foi consumado o desejo da federação.

— Um torneio deste nível é o supremo do infanto-juvenil. É a porta de saída dos atletas da categoria para o tênis universitário ou migração ao profissional. Trazer a competição para o Rio Grande do Sul é um privilégio — destaca Mello.

Os custos para a realização de um evento deste porte é de R$ 150 mil. A expectativa é que, ao menos, 2 mil pessoas circulem pela cidade durante estes dias. Será a primeira vez que o Banana Bowl é realizado no Estado — durante muito tempo, ele ocorreu em São Paulo. Além de Caxias, a chave de atletas com 18 anos será realizada em Criciúma, em Santa Catarina.