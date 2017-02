Bruno Collaço quer conquistar seu terceiro acesso à Série A com o Juventude

Pensando grande 01/02/2017 | 18h01 Atualizada em

Collaço retorna ao Brasil, após duas temporadas no futebol francês Foto: Arthur Dallegrave / Juventude/Divulgação / Juventude/Divulgação

O lateral-esquerdo Bruno Collaço foi apresentado oficialmente pelo Juventude, nesta quarta-feira. Após dois anos jogando no futebol francês, ele retorna ao Brasil com objetivos grandes para a equipe alviverde.

— O desafio, além de buscar o título no Gauchão, é pensar grande na Série B. Quem sabe conquistar meu terceiro acesso, meu terceiro título de Brasileiro. Por que não? O grupo tem qualidade. O Juventude tem que buscar voltar para Série A — afirma Collaço.



Ele só deve começar a trabalhar com bola na quinta. Passou as duas últimas semanas focado em buscar a melhor forma física. Até por isso, não deve viajar para enfrentar o São Paulo, em Rio Grande, no sábado, às 21h.