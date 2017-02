Bento Vôlei vence primeiro set, mas sofre a virada para o Sesi e perde na capital paulista

Superliga Masculina 05/02/2017 | 11h17 Atualizada em

Time do técnico Paulão sofre novo revés fora de casa

O Bento Vôlei/Isabela fez boa apresentação na capital paulistas, mas não conseguiu superar os craques do Sesi-SP. Os serranos chegaram a vencer o primeiro set (21/25), mas foram superados nos três seguintes (parciais 25/17, 25/23 e 25/19). Final: 3 a 1 para os paulistas, em duas horas de jogo. Assim, a equipe do técnico Paulão segue na nona colocação da Superliga Masculina e fora do G-8. Na quarta, o Bento visita o Taubaté, também em São Paulo.

- O nosso time está de parabéns pela apresentação. Ainda sofremos nos momentos decisivos, pois somos uma equipe jovem, mas estamos evoluindo - afirmou Sandro.



O Sesi-SP começou na frente a partida, abriu quatro pontos de vantagem. Mas a efetividade dos bloqueios e dos saques do Bento Vôlei fizeram a diferença. Assim, o time do técnico Paulão virou o jogo, manteve o controle sobre o adversário e fechou em 25 a 21. No segundo período, os paulistas aproveitaram os erros da equipe serrana para abrir vantagem, administrar a partida e fechar em 25 a 17.

O terceiro período o Bento começou melhor. Chegou abrir 9 a 6. Os paulistas reagiram, empataram a parcial e um ponto de saque do levantador Bruninho mudou o quadro. A partir daí, o Sesi dominou e fechou em 25 a 23. No último set, o time serrano chegou abrir quatro pontos de vantagem, mas o bloqueio do adversário voltou a funcionar, fecharam em 25 a 19 e a partida em 3 a 1.