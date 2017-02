Bento Vôlei recebe o Juiz de Fora em jogo fundamental para continuar vivo na briga pela classificação

Superliga Masculina 22/02/2017 | 07h30 Atualizada em

Restam apenas quatro jogos para o fim da primeira fase. E para continuar sonhando em repetir a última edição e chegar aos playoffs da Superliga Masculina não resta outra alternativa para o Bento Vôlei/Isabela: precisa vencer o Juiz de Fora, nesta quarta-feira, às 20h, no Ginásio Municipal.



Será a última partida da equipe em casa nesta etapa da competição. Depois, o time do técnico Paulão ainda encara Caramuru-PR, Maringá-PR e Canoas. O adversário gaúcho ocupa atualmente a oitava colocação com 20 pontos, cinco a mais que o Bento. Rival desta noite, o time mineiro é o sexto com 27.

— Vamos nos preparar para os próximos quatro jogos, que são todos muito importantes e decisivos. Agora é um novo campeonato, vamos tentar entrar na zona de classificação e ficar no G-8 — comentou o técnico Paulão.

Maior pontuador da equipe na Superliga, o oposto Wagner destaca a importância da partida contra os mineiros:

— É o jogo para nos mantermos vivos no campeonato, então foco total para esse confronto.

Os ingressos para o confronto custam R$ 20. Idosos acima de 60 anos, estudantes (portando documento com foto) e professores da rede pública, pagam meia-entrada. Alunos de projetos sociais, categorias de base com camisas atualizadas e menores de 12 anos, acompanhados pelo responsável, não pagam ingresso.