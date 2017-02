Bento Vôlei enfrenta o Taubaté nesta quarta, no interior paulista

Vôlei 08/02/2017 | 06h45 Atualizada em

Campeão olímpico Wallace, 18, é um dos destaques do time do Taubaté

Campeão olímpico Wallace, 18, é um dos destaques do time do Taubaté Foto: Ênio Bianchetti / Divulgação

Após a derrota para o Sesi-SP, o Bento Vôlei/Isabela encara nesta quarta-feira mais um duro desafio contra outro favorito ao título da Superliga masculina. A equipe de Bento Gonçalves enfrentará o Taubaté, time dos campeões olímpicos Lucarelli, Éder e Wallace, no interior paulista. O adversário, que é o atual campeão da Copa do Brasil, ocupa a terceira colocação na Superliga, com 34 pontos. A partida inicia às 20 horas, no Ginásio Abaeté.

— Teremos mais uma pedreira, mas o Bento Vôlei está crescendo e vai para cima. O jogo contra o SESI-SP foi triste no resultado, mas feliz nos números. Vamos seguir buscando essa vaga no G-8, com muita concentração e motivação. Vamos colocar para fora toda essa força que estamos criando — comenta o técnico do Bento Vôlei, Paulão.

O ponteiro Deivid também destaca a evolução do Bento Vôlei, que ocupa a nona colocação na tabela, com 15 pontos.

— Nossa equipe vem crescendo e melhorando bastante jogo a jogo. Vai ser uma partida difícil, mas precisamos ser agressivos em todos os fundamentos e muito obedientes tecnicamente — avalia.

Após o compromisso contra o Taubaté, o Bento Vôlei voltará a a jogar em casa no próximo sábado, dia 11, contra o Brasil Kirin.