Atuando em casa, Veranópolis busca empate nos acréscimos contra o Cruzeiro

Não foi o resultado que o Veranópolis esperava. Mas, pelas circunstâncias do confronto, o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no final da tarde deste domingo, ficou de bom tamanho. No Estádio Antônio David Farina, a equipe pentacolor saiu atrás do placar e só conseguiu a igualdade nos acréscimos da segunda etapa.

No primeiro tempo, o volante Reinaldo abriu o placar para os visitantes aos 34 minutos. Depois do intervalo, o VEC intensificou a pressão, chegou a ter um gol de Kayron anulado, mas não desistiu. A recompensa veio aos 47 minutos, quando Mateus Santana igualou o placar e manteve o time do técnico Tiago Nunes invicto na competição.



O time ocupa a quarta colocação com seis pontos e enfrenta o Ypiranga na próxima rodada, fora de casa.