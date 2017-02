Após sequência ruim fora de casa, Caxias Basquete recebe o Franca nesta terça-feira no Vascão

NBB 9 21/02/2017 | 07h30 Atualizada em

Com sete jogos até o final da primeira fase do NBB 9, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul acredita no fator local para voltar a vencer na competição. Nesta semana, serão dois compromissos no Ginásio Vascão contra equipes tradicionais do basquete brasileiro.

O primeiro é nesta terça-feira, às 20h05min, contra o Franca. Na quinta-feira, no mesmo horário, o rival será o Bauru. Com 24 pontos e na penúltima colocação, conseguir, pelo menos, um resultado positivo seria fundamental para aliviar a pressão após a sequência de quatro derrotas seguidas fora de casa.

– Nosso time está encaixado, melhoramos em todos setores. O que tem faltado é tranquilidade, um pouco de cabeça mais calma para finalizar o jogo. A gente precisa vencer para tirar esse peso. Existe a pressão, mas não é algo que atrapalhe – diz o ala Guto.

O que mais incomoda o grupo é justamente o fato de o time apresentar um conjunto melhor, equilibrar as ações diante dos adversários, mas pecar na hora decisiva. Foi assim contra o Basquete Cearense e o Vitória, na semana passada. Em Fortaleza, o Caxias chegou a abrir 16 pontos no terceiro quarto, mas cedeu a virada.

– A gente tem mostrado que é capaz. Depois da virada do ano fizemos bons jogos contra todos os times. Falta chegar no final das partidas e saber fechar elas. É ter um pouco mais de tranquilidade para alcançar a vitória – aposta o pivô Marcão.

O técnico Rodrigo Barbosa conta com todo grupo à disposição para a partida. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada).