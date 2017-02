Após bom primeiro tempo, Caxias Basquete cede e perde outra partida pelo NBB 9

Filme repetido 16/02/2017 | 22h34 Atualizada em

Ala Diego foi um destaque caxiense, mas acabou eliminado da partida no último período com excesso de faltas Foto: Stephan Eilert / Basquete Cearense/Divulgação / Basquete Cearense/Divulgação

Um filme voltou a se repetir na vida do Caxias do Sul Basquete/Banrisul neste NBB 9: um apagão no terceiro quarto decretou mais uma derrota para os caxienses. Desta vez, o Basquete Cearense saiu vencedor com placar de 88 a 78. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa perdeu uma boa oportunidade para respirar na briga contra o rebaixamento, já que Macaé e Sorocabana também não ganharam. Assim, segue na vice-lanterna com apenas três vitórias.

O destaque da partida foi o armador Davi, dos cearenses, com 19 pontos. O ala Gruber marcou 18 e foi outro jogador com boa atuação. Já o time caxiense teve o ala Diego e o armador Fred, ambos com 16 pontos, como seus principais atletas.

O primeiro tempo foi praticamente impecável do Caxias Basquete. Abusando das cestas de três pontos, onde teve aproveitamento de 69,2%, o time caxiense venceu os dois primeiros quartos.

Com jogo equilibrado, o Basquete Cearense até esboçou impor seu ritmo de jogo no primeiro período. Chegou abrir cinco pontos. Mas o ala Diego e o pivô Nandão retomaram o equilíbrio da parida, com cestas de três pontos. Assim, o time do técnico Rodrigo Barbosa encerrou vencendo por 20 a 19.

No segundo quarto, o jogo seguiu muito parelho. A vantagem não abria. Ambas equipes mostravam a mesma efetividade no ataque. Mas bastou um erro dos cearenses e com Marcão e Rafael Stabile pontuando do perímetro, o Caxias Basquete abriu vantagem e encerrou o primeiro tempo vencendo por 42 a 36.

Na volta do intervalo, Diego seguiu inspirado e já fez mais uma de três pontos nos primeiros segundos. Isso parece ter assustado o Basquete Cearense que começou a errar e ver os caxienses abrirem. A vantagem chegou a 13 pontos de diferença. Mas os donos da casa acordaram, puxados por Gruber e Davi, e a vantagem caiu para quatro. Fim de terceiro quarto: 66 a 62 para o Caxias Basquete.

E a principal arma caxiense no jogo, virou contra no último quarto. Felipe, Davi e Duda calibraram a mão da linha de três e viraram o placar para os donos da casa: 71 a 69. A situação piorou para Rodrigo Barbosa, quando o ala Diego, seu principal atleta, foi eliminado do jogo com excesso de faltas. Assim, os donos da casa tiveram tranquilidade para vencer por 88 a 78.