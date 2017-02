NBB 9 21/02/2017 | 20h00 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul volta a jogar no Ginásio do Vascão, pelo NBB 9. Hoje à noite, enfrenta o Franca-SP. A equipe caxiense vem de quatro derrotas fora de casa e precisa vencer para respirar na briga contra o rebaixamento.

O Caxias Basquete é vice-lanterna da competição, com três vitórias. Clique na imagem abaixo para acompanhar a partida.

