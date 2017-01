Winck define time titular do Caxias para amistoso contra o Passo Fundo

Pré-temporada 05/01/2017 | 19h41 Atualizada em

Sem mistério, o técnico Luiz Carlos Winck encaminhou nesta quinta-feira o time titular do Caxias para o primeiro amistoso do ano, nesta sexta, às 17h, contra o Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. São quatro novidades em relação à equipe que empatou em 0 a 0 com o time do Sindicato dos Atletas, dia 21 de dezembro, na Marcopolo.



Uma delas é na zaga: Edson Borges, ex-Juventude e campeão da Série C pelo Boa Esporte. No meio, são duas: Marabá, homem de confiança de Winck desde o Lajeadense, e Reis, jovem revelação com passagens por Inter e Remo. No ataque, entra Gilmar, ex-Ju e Novo Hamburgo.



A equipe vai jogar com Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá; Marlon, Diego Miranda, Reis e Reginaldo Júnior; Gilmar. O esquema é o 4-1-4-1, com variações para o 4-3-3 e o 4-2-3-1.