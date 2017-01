Volante Reinaldo acredita que Caxias pode surpreender no Gauchão

Focado 27/01/2017 | 18h04 Atualizada em

Reinaldo chegou há uma semana e já trabalha normalmente com o grupo de atletas

O volante Reinaldo, último reforço anunciado pelo Caxias, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira. O jogador, de 32 anos, estava no futebol do Irã, em 2016, e chega por empréstimo da equipe do Pelotas. Para esta temporada, ele tem objetivos bem claros e ambiciosos:

— Quero fazer um grande campeonato. Brigar para ser campeão com o Caxias. Vamos com esse pensamento para surpreender. É difícil, mas não é impossível.

O jogador já atuou no futebol gaúcho por São José-PoA e Lajeadense, onde trabalhou com o técnico Luiz Carlos Winck.