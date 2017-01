Veranópolis busca pontos na estreia diante do Inter

Gauchão 29/01/2017 | 10h02 Atualizada em

O experiente meia Athos faz sua estreia na equipe do Veranópolis diante do Inter

O Veranópolis começa o Gauchão contra um adversário complicado. Encara o Inter, domingo, às 17h, no Estádio Antônio David Farina. Se o adversário está se remontando após a queda para Série B, com o pentacolor não é diferente. O time foi iniciado do zero, mas tem a vantagem no ritmo de jogo. E este pode ser o único trunfo da equipe serrana diante dos colorados.

— É sempre muito difícil jogar contra o Inter. Entendemos que é possível tirar pontos nesse momento, quando eles ainda encontram a melhor forma de jogar coletivamente. Temos que estar muito atentos. Depois que marcarmos e anularmos eles, aí vamos começar a prospectar um resultado favorável para nós — acredita o técnico Tiago Nunes.

O ritmo de jogo alcançado pelo Veranópolis se deve, justamente, aos sete jogos que a equipe fez na preparação de dois meses. Foram dois contra equipes amadoras e outros cinco amistosos diante de adversários profissionais. Todos realizados dentro do Antônio David Farina para que os atletas se acostumassem ao gramado e para formar um fator local mais forte.

Além disso, o VEC é um time que se formou praticamente do zero. Poucos jogadores atuavam no clube no último Gauchão. Ainda assim, era outro treinador e outra metodologia. Essa foi uma das preocupações do técnico Tiago Nunes, mas ele acredita que o time chega com boas condições para a estreia.

— Evoluímos bem, principalmente nos aspectos defensivos. A parte ofensiva ainda precisa melhorar, temos que aproveitar bem aquilo que criamos — ressalta o treinador.

E, depois de tanta preparação em casa, chegou a hora de fazer valer o mando de campo. Contra o Inter começa uma caminhada onde o objetivo principal está bem claro.

— O objetivo principal é não cair. Esse é o princípio institucional e o primeiro pedido que me fizeram quando cheguei. Depois de alcançar esse objetivo, aí traçaremos outros — encerra o Nunes.



O VEC jogará com Reynaldo; Vinícius Bovi, Léo D'Agostini, Zé Carlos e Murilo; Jonatan Lima, Eduardinho, Matheus Santana, Athos e Rafael Mineiro; Jean Carlos. Os ingressos, na hora, custam R$ 70 e 35 (meia-entrada)