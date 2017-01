Veranópolis busca consolidar mando de campo forte antes da estreia no Gauchão

Preparação final 21/01/2017 | 17h04 Atualizada em

Na reta final de preparação para o Gauchão, o Veranópolis aposta na força da equipe no Estádio Antônio David Farina para ter um bom desempenho na competição. Neste domingo, às 17h, a equipe do técnico Tiago Nunes recebe o Ypiranga, no último teste antes da estreia contra o Inter, no dia 29, também em casa.

— O objetivo de fazer vários amistosos é para que tivéssemos uma adaptação maior ao nosso campo. Ele tem uma característica diferente em relação aos da maior parte dos adversários. E, também, para conhecermos um pouco melhor cada atleta antes da competição. O jogo nos dá o ritmo adequado, apresenta a variação de alternativas táticas e condiciona o time a ter um fator local forte — projeta Nunes.

Para o teste contra a equipe de Erechim, o treinador não contará com o goleiro Reynaldo e com o zagueiro Zé Roberto, que serão preservados. A equipe inicia com Anderson; Vinícius Bovi, Léo D¿Agostini, Jadson e Murilo; Jonatan Lima, Favoni, Eduardinho e Athos; Jean Carlos e Jônatas Obina.

— Temos um grupo equilibrado, tanto na idade como na qualificação. São atletas competitivos, que têm um bom biotipo e entrega em campo. Nossa construção de equipe passou pelo pensamento de uma defesa sólida e de atletas que possam, com a qualidade técnica, definir os jogos mais importantes — resume o treinador.