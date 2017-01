União do grupo na temporada passada serve de exemplo para o Caxias de 2017

Atenção aos detalhes 02/01/2017 | 20h12 Atualizada em

O foco do grupo de jogadores do Caxias está todo voltado para a estreia no Gauchão, contra o Novo Hamburgo. Ainda que ela só vá ocorrer no dia 29 de janeiro, no Estádio do Vale, a arrancada do campeonato será fundamental para as pretensões grenás. Portanto, todos os detalhes são importantes e a temporada passada surge como exemplo, como destaca o meia Diego Miranda na reapresentação, nesta segunda, para o segundo período da pré-temporada.

— O grupo precisa se aproximar mais. Se não nos unirmos, como foi no ano passado, não iremos bem no campeonato. Cada um que chegou tem bastante qualidade e, agora, é questão de convivência.

O Gauchão de 2017 tende a ser um dos mais disputados dos últimos anos, justamente pelo enxugamento no número de equipes que disputarão o campeonato. Neste contexto, os resultados precisam aparecer logo.

— Como o Winck (técnico Luiz Carlos Winck) fala: ¿não será um campeonato com poucas equipes, será um torneio¿. Nós temos que estar atentos aos três primeiros jogos para conseguirmos o resultado. Se não vencermos, já nos complicamos na tabela — acredita o lateral-direito Thiago Machado.

E, dentro desta preparação, o primeiro termômetro para o campeonato será no próximo sábado. No primeiro amistoso do ano, a equipe grená enfrentará o Passo Fundo, do técnico Paulo Porto, fora de casa. Será uma pequena amostra do que virá pela frente.

Preparador físico de saída

O preparador físico Marcelo Carneiro recebeu uma proposta do futebol tailandês e decidiu deixar o Caxias. Com isso, a direção deve confirmar nos próximos dias quem será o novo preparador. A tendência é que seja um profissional de Caxias do Sul.