Trio que reforça o Juventude em 2017 concederá entrevistas nesta quarta-feira em Bento Gonçalves

17/01/2017

Com mais de um mês de preparação com o restante do grupo alviverde, o meia Hugo e o meia-atacante Murilo, reforços para a temporada 2017, serão apresentados oficialmente nesta quarta-feira, em Bento Gonçalves, onde o Juventude realiza a sua pré-temporada. O mesmo ocorrerá com o centroavante Tadeu, que chegou ao Jaconi no início de janeiro. As entrevistas ocorrerão durante à tarde no Hotel Dall¿Onder.

Até agora, os três atletas são os únicos nomes que chegaram para encorpar a equipe do técnico Paulo César Parente. O treinador ainda espera a recuperação do lateral-direito Vidal, que deve voltar aos trabalhos na próxima semana. Na segunda-feira, o comandante também terá a disposição o goleiro Raul, o lateral Ribeiro e o atacante Caprini, que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outros jovens, como o zagueiro Kevin e o meia Miguel, também devem ser chamados para compor o grupo principal.

No sábado, o Ju encerra o período de concentração em Bento e realiza o último teste antes da estreia no Estadual, contra o São José, às 17h, no Estádio Alfredo Jaconi. O primeiro jogo no Gauchão será no dia 29, diante do Brasil-Pe.