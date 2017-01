Titular durante a pré-temporada, atacante Murilo é apresentado oficialmente pelo Juventude

Reforço 26/01/2017 | 16h49 Atualizada em

Quase dois meses após se apresentar para o início da pré-temporada com o grupo, o atacante Murilo Costa teve o nome publicado no BID da CBF e foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira pelo Juventude. O jogador tem 22 anos e é natural de São José do Norte, interior do Rio Grande do Sul.

Murilo surgiu para o futebol no Caxias, como uma grande promessa das categorias de base. Acabou saindo para o Inter e depois passou por Botafogo-RJ, Macaé, Lajeadense e Joinville-SC.

— Foi um namoro longo e estou muito feliz de estar aqui e por ter feito toda essa pré-temporada com o grupo. Espero fazer um grande Gauchão e as demais competições que temos pela frente no ano — destaca Murilo.

Pelo que o técnico PC Parente mostrou nos amistosos da pré-temporada, Murilo deve ser o único titular na estreia do Gauchão que não atuou pelo Juventude em 2016. O fato traz confiança ao jogador, que acredita que o time tem tudo para repetir o bom desempenho da última temporada.

— Vejo a equipe entrosada e para quem chega é agarrar a oportunidade. Espero dar uma resposta o quanto antes no Gauchão. A preparação foi muito importante. Fico muito feliz por ter começado os testes. Nosso grupo é grande e todos terão oportunidade. Estou aqui para ajudar o clube e espero que possamos não deixar o torcedor sentir falta de quem saiu — diz o jogador.