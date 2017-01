Tenista caxiense Amanda de Oliveira chega à terceira final consecutiva no Campeonato Sul-Brasileiro 

Promessa do tênis 18/01/2017 | 19h37 Atualizada em

A caxiense Amanda de Oliveira (Bohrer Sports), 11 anos,disputa nesta quinta-feira, às 9h, a terceira final consecutiva em três etapas do Campeonato Sul-Brasileiro na categoria sub-14. A adversária na decisão em Novo Hamburgo será a porto-alegrense Sophia Xavier, 13 anos.

As duas atuam juntas nas duplas (foram campeãs dos dois torneios anteriores) e já haviam se enfrentado na briga pelo título em Porto Alegre, quando Sophia levou a melhor. Amandinha foi a campeã da segunda etapa, em Florianópolis.

Mesmo atuando contra meninas mais velhas, a caxiense tem sobrado nas disputas e chega a mais uma decisão sem perder um set sequer em quatro jogos disputados.



Final no masculino



No masculino, o líder do ranking nacional na categoria sub-12, o caxiense Gustavo Tedesco, do Recreio da Juventude, também está na final do Sul-Brasileiro. Ele encara o porto-alegrense Thiago Guglieri na decisão.