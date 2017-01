"Tem que botar a bunda no chão", diz goleiro Marcelo Pitol, do Caxias, sobre o Gauchão

Para ir além 23/01/2017 | 21h40 Atualizada em

Há uma semana da estreia no Gauchão, o Caxias começou os ajustes dos últimos detalhes para enfrentar o Novo Hamburgo, na próxima segunda, fora de casa. Em um campeonato que dá sinais de ser um dos mais difíceis dos últimos anos, o experiente e otimista goleiro Marcelo Pitol, que já disputou vários Estaduais, adianta aos novatos o que será necessário em 2017:

— Temos tudo para fazer um grande campeonato. Mas, para isso, para aqueles que não conhecem o campeonato, tem que botar a bunda no chão, um modo de dizer, e arrastar. Tem que ter uma vibração imensa e vontade de ganhar mais que a dos adversários.

Ao time grená, no retorno à elite, há outro fator que pesará na competição. É pelo Gauchão que o Caxias buscará vaga na Série D de 2018 para voltar a ter calendário anual. Por isso, é preciso pensar além.

— Tem que sonhar alto. Sonhar em estar entre os primeiros. Sonhar em ganhar título. Estou esperançoso e confiante, mas sabendo que temos que trabalhar — acredita o goleiro.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio já começou

Os ingressos para a primeira partida grená no Centenário, contra o Grêmio, dia 5 de fevereiro, estão à venda pela internet. As entradas estão disponíveis no site www.blueticket.com.br. O primeiro lote para arquibancada custa R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada) e vale para as duas torcidas. Além deste valor, o site cobra taxas adicionais. Nas bilheterias, a venda começa no dia 30 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, com valores de R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada). No dia da partida, os ingressos custarão R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada).